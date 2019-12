La ex trova un altro: lui corre a denunciarla nella notte

Notte movimentata per i carabinieri della caserma di viale Bracci. Un uomo di 42 anni si è presentato alla caserma di Viale Bracci, pretendendo di presentare una immediata denuncia contro una ex compagna che lo avrebbe minacciato telefonicamente affinché la lasciasse in pace, avendo lei intrapreso una relazione con un altro uomo.

Per dimostrare la propria tranquillità e serenità d’animo lo stesso, incurante del fatto che esiste un orario per la ricezione delle denunce, ha più volte preteso di essere ricevuto per la redazione dell’atto prima delle 8.

Vista la particolare condizione psicologica nella quale si trovava, è stato comunque ricevuto fuori dagli orari previsti ma, rendendosi alla fine conto dell’assurdità del voler denunciare una donna che non vuole più stare con lui, ha infine rinunciato a formalizzare l’atto.