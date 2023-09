La Emma Villas Siena vince il torneo Città di Tortoreto

La Emma Villas Siena gioca un ottimo volley e conquista la vittoria anche nella finale del torneo Città di Tortoreto, disputata contro Prata di Pordenone, compagine che milita nel campionato di Serie A2.

Buono l’inizio dei toscani che si aggiudicano il primo set, Prata pareggia nel secondo. Coach Graziosi concede tanti minuti anche a Gonzi e Picuno, che rispondono bene. La Emma Villas fa suo il terzo e infine anche il quarto set e vince la gara.

Primo set La Emma Villas Siena inizia la finale con Nevot e Krauchuk sulla diagonale palleggiatore-opposto, Milan e Pierotti in banda, Copelli e Trillini centrali, Bonami libero. In campo per Prata di Pordenone ci sono da subito i due ex senesi Iannaccone e Lucconi.

La formazione di coach Gianluca Graziosi inizia forte, con un break di 10-5 in proprio favore. Subito on fire Matheus Krauchuk, bene anche Riccardo Copelli che va a segno dai nove metri (12-7). Pierotti non delude da posto 4 (15-9). Krauchuk e Pierotti continuano a mettere giù palloni, Lucconi e Iannaccone rispondono ma Siena rimane avanti (19-12). Dal centro Trillini trova lo spunto giusto (21-15). Ancora Trillini e un errore in battuta di Katalan chiudono il primo set sul 25-19.

I toscani sono trascinati dal bomber brasiliano Matheus Krauchuk, già autore di 6 punti e con il 75% in attacco. Bene anche Stefano Trillini, 4 punti per il centrale di Siena nel primo parziale.

Secondo set Prata di Pordenone riparte forte con uno 0-5 di parziale in proprio favore. Coach Graziosi chiama time out per parlare con i suoi ragazzi. Arriva poi anche l’ace di Katalan (0-6). Milan poco dopo tocca delicatamente la palla e mette a segno il primo punto senese nel set (1-6). Siena rientra nel set grazie a una murata vincente di Matheus Krauchuk e a un altro punto di Milan (4-6). Krauchuk a tutta mette giù un altro pallone (5-6).

Con due murate, la seconda delle quali con Sebastiano Milan, la Emma Villas Siena mette la testa avanti (8-7). Prata di Pordenone gioca bene, in maniera sciolta; un muro di Iannaccone dà il +2 al team di coach Dante Boninfante. Ma la Emma Villas Siena risponde colpo su colpo: ancora Krauchuk e Milan a segno, per una nuova parità: 14-14. In campo per i toscani Gonzi e Picuno per Nevot e Krauchuk.

Ace di Baldazzi (19-22). Prata conquista il secondo set 22-25. Molto buono, comunque, il secondo set di Sebastiano Milan: 6 punti e il 75% in attacco.

Terzo set Ancora Gonzi e Picuno sulla diagonale palleggiatore-opposto per Siena. Che questa volta inizia bene il set (4-1). Ace di Mattia Picuno (6-1).

Anche Milan continua a giocare una buonissima partita. Sono Picuno e Milan i due bomber senesi in questo frangente della sfida, la formazione di coach Gianluca Graziosi vola addirittura sul 10-2. Anche da Tallone arrivano buone giocate per i senesi. Prata pian piano rintuzza e torna fino al -3 (18-15).

Azaria Gonzi è autore di un tocco di classe assoluta che vale il punto del 19-15. Sebastiano Milan è una certezza, lo schiacciatore senese porta il punteggio sul 20-18.

La Emma Villas torna avanti, con i punti di Milan e Tallone (22-21). Picuno dà ai suoi il set point, l’errore di Baldazzi chiude il terzo set sul 25-23: 5 i punti di Picuno, 4 a testa per Sebastiano Milan e Alessio Tallone. La Emma Villas è ora in vantaggio per due set a uno contro Prata di Pordenone.

Quarto set Siena ricomincia forte e si porta sul 9-4. Milan attacca ancora con profitto, Gonzi è lucido in regia ed è autore anche di una bella murata vincente. Ancora il numero 9 di Siena è assoluto protagonista, arrivano dalle sue mani altri punti per la Emma Villas Siena. Tallone attacca con profitto per il nuovo +5 per Siena (16-11) a cui segue la murata di Trillini (17-11).

Prima Tallone e poi Picuno mettono altri mattoncini, in campo c’è anche Coser per i senesi (20-14). Ancora Tallone a segno. Entra Federico Pellegrini, che va in battuta. È l’ace di Alessio Tallone a chiudere il quarto set sul 25-18 e a dare a Siena la vittoria del match.

Emma Villas Siena – Tinet Prata di Pordenone 3-1 (25-19, 22-25, 25-23, 25-18)

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 3, Trillini 11, Nevot 2, Coser (L), Tallone 9, Bonami (L), Krauchuk 9, Milan 15, Gonzi 2, Acuti 3, Pierotti 2, Pellegrini, Ivanov, Picuno 6. Coach: Graziosi. Assistenti: Passaponti e Monaci.

TINET PRATA DI PORDENONE: Baldazzi 13, Katalan 10, Alberini 1, Aiello L, Lucconi 2, Scopelliti, De Angelis (L), Pegoraro 4, Bellanova 4, Terpin, Petras 1, Iannaccone 9, Ranieri Truocchio 7. Coach: Boninfante. Assistente: Papi.

NOTE. Percentuale in attacco: Siena 43%, Prata di Pordenone 38%. Muri punto: Siena 8, Prata di Pordenone 6. Positività in ricezione: Siena 55% (29% perfette), Prata di Pordenone 43% (29% perfette). Ace: Siena 4, Prata di Pordenone 4. Errori in battuta: Siena 21, Prata di Pordenone 17.