La dottoressa Concetta Liberatore è il nuovo direttore delle Cure palliative dell’Asl sud est

Il direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso ha nominato la dottoressa Concetta Liberatore direttore a livello aziendale della UOC Cure Palliative, all’esito della selezione pubblica.

La dottoressa Liberatore, laureatasi all’Università degli Studi di Perugia, è specializzata in Medicina Interna e ha svolto la propria attività professionale come oncologa e, negli ultimi anni, come palliativista dell’Asl sud est nella Zona dell’Amiata senese, Val d Orcia e Valdichiana senese e Valdichiana aretina. Si è occupata di numerosi progetti in ambito di genere nel settore sanitario collaborando con enti e soggetti universitari.

“La nomina della dottoressa Liberatore, con la sua professionalità e umanità, non può che aiutare l’Azienda nel rafforzamento del percorso di cura e di assistenza verso i più fragili, – dichiara il direttore generale D’Urso. – La sanità pubblica è accanto alla persona assistita, e alla famiglia di cui fa parte, in ogni momento della propria malattia. È la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale che noi sposiamo appieno, salvaguardando la dignità e l’umanità della persona malata”.

Le parole della dottoressa Liberatore: “Ringrazio dell’incarico. Oggi noi palliativisti abbiamo un compito importante da portare avanti, quello di rendere effettivo e omogeneo in tutto il territorio il diritto di ogni persona affetta da malattie inguaribili ed evolutive ad esito infausto ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. La sofferenza del malato e dei suoi cari non riguarda mai solo il fisico o la mente ma investe tutta la sua globalità. Accetto questa nuova sfida con coraggio, perché si ritorni a una visione umanitaria della professione medica”.