La denuncia: “Via dei Servi è diventata un dormitorio diurno. Serve maggiore attenzione delle forze dell’ordine”

“Ormai da tempo vediamo la zona di via dei Servi riqualificata come dormitorio diurno e parcheggio di chi è in attesa di cibo e vestiti. E il cui ringraziamento si esplicita dell abbandono di ciò che non li piace o dei resti del cibo fruito”. A segnalarlo a Siena News è un residente della zona. “Quando i privati cittadini fanno loro notare che non è questo il comportamento da tenere – aggiunge – vengono sbeffeggiati se non addirittura offesi. Più volte si notano passare le pattuglie delle forze dell ordine e della polizia municipale, senza che nessuna attenzione venga rivolta a questo indecoroso comportamento”.

