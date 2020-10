La denuncia: “Escrementi e incivilità nell’area giochi in via Nazareno Orlandi”

“Trovo la notizia positiva di una nuova area per lo sguinzagliamento dei cani(nella zona di Vico Alto ndr.) Purtroppo ci sono ancora persone incivili che portano il cane a spasso e non si curano di raccoglierne gli escrementi”, lo fa sapere in una lettera Giuseppe Pallini, un nostro lettore.

“Nel parchetto davanti all’Hotel Executive -zona Ospedale- c’è una piccola area attrezzata frequentata anche dai bambini, dove peraltro è ben segnalato il divieto di condurre cani – continua il testo-; nonostante il divieto capita spesso di trovare rifiuti di questi padroni incivili.

Capisco che non è facile sorprendere queste persone, tuttavia nella zona non si è mai visto un vigile urbano, a nessuna ora.Grazie dell’attenzione, con i più distinti saluti”.