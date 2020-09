La denuncia di Lorenzo Rosso: “Immigrati dormono nell’area giochi di piazzale Biringucci”

Degli immigrati da alcuni giorni dormono nei giochi dei bambini in piazzale Biringucci davanti Porta San Marco a Siena. E’quanto riferisce su Facebook il candidato alle elezioni regionali di Fratelli d’Italia Lorenzo Rosso. “C’hanno chiamato perché pare che alcune persone, extracomunitarie, dormono nei giochi per bambini” dice Rosso in una diretta sulle sue pagine social. “Questa mattina verso le nove sembra che si siano svegliati approfittando della vicinanza alla questura e per farsi rilasciare il permesso di soggiorno (siamo vicini agli uffici della polizia in via delle Sperandie ndr.). Qui ci giocano dei bambini la mattina per cui abbiamo chiesto al Comune di venire a sanificare l’aria”, aggiunge Rosso.

“Volevamo denunciare questa vicenda perhè questa cosa deve terminare. Siamo per i porti chiusi e questa immigrazione incontrollata deve finire al più presto” e ancora, Rosso ribadisce che”nella zona ci giocano i bambini e non va bene che delle persone usino questi giochi come un posto per dormire”.