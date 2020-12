La cucina delle Feste, ogni settimana una ricetta con Siena News. I secondi piatti ed i dolci

Piatti della tradizione ma anche cucina innovativa: per questo Natale il nostro giornale vi farà compagnia insieme allo chef Roberto Vulpo e Donatella Cinelli Colombini, proprietaria dell’azienda vinicola Casato Prime Donne e protagonista del volume de La Repubblica Ricette di Casa di Siena – Dalla Val d’Orcia alla Val d’Elsa, il piacere della memoria. Partendo dagli antipasti per arrivare al dolce i due spiegheranno e indicheranno quali sono le prelibatezze che non possono mancare nella nostra tavola nel periodo delle festività, ovviamente accompagnate da un buon vino. L’appuntamento imperdibile è il giovedì pomeriggio , ma potete partecipare anche voi e raccontarci quali sono le vostre ricette preferite e dare i vostri consigli. Basterà contattare il 3401640273.