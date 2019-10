La Coop di Torrita di Siena cambia volto, domani la presentazione del nuovo punto vendita

Da domani infatti coloro che si recheranno nel supermercato, sito in via del Poggiolo 8 all’interno del centro commerciale “Le Fornaci”, troveranno un punto vendita completamente rinnovato, accogliente e funzionale, perfetto per la spesa di tutti i giorni ed in linea con le più moderne realtà della grande distribuzione. Saranno infatti completati questa sera i lavori di ristrutturazione della Coop di Torrita di Siena

Il supermercato, che quest’anno festeggia 15 anni di attività, dopo i lavori delle scorse settimane è ora in grado di soddisfare meglio e di più le accresciute esigenze dei soci Coop e dei clienti, mantenendo al contempo la qualità e la convenienza storicamente riconosciute ed apprezzate.

In occasione della ristrutturazione sono stati infatti rivisitati gli assortimenti del negozio per adeguarli alle nuove tendenze di consumo. Ad esempio l’offerta dei reparti freschi e freschissimi è stata arricchita con tante prelibatezze già pronte da mangiare o da cucinare, che rispondono alle necessità di chi ha sempre meno tempo da dedicare alla cucina o di chi ha semplicemente voglia di un pasto veloce senza rinunciare al gusto. Inoltre il rinnovato rapporto con il territorio e la continua ricerca e selezione di piccoli produttori di qualità permettono a Coop Centro Italia di offrire ogni giorno ai soci e clienti del punto vendita di Torrita di Siena prodotti della filiera toscana e tante specialità locali.

Il restyling completo del supermercato ha permesso di valorizzare sia le novità sia le tante tipologie di prodotti già presenti: il reparto ortofrutta offre tutti i giorni una selezione di 8-10 prodotti di stagione a prezzi incredibili, oltre a tanta frutta e verdura fresca rifornita quotidianamente e a un nuovo corner dedicato a verdure, legumi, cereali e zuppe pronti da mangiare; c’è poi la gastronomia, con tanti primi e secondi piatti, caldi e freddi, preparati da esperti gastronomi; il banco assistito delle carni, con una vasta offerta di prodotti provenienti da animali allevati senza l’uso di antibiotici e gustose specialità, farcite o condite, già pronte per essere cotte; infine il pesce, disponibile tutti i giorni fresco e confezionato, già pulito e pronto da cucinare, insieme ad una proposta di sushi in comode vaschette take away.

Novità anche nel reparto forneria, dove ai grandi classici salati preparati al momento come pizza, torta al testo e panini farciti si abbinano dolci (con e senza glutine) realizzati freschi ogni giorno, e nella rinnovata cantina che ospita le grandi etichette del territorio toscano e ottimi vini e birre artigianali da tutte le regioni d’Italia.

È stata invece mantenuta la centralità dei prodotti a marchio Coop, che esprimono al massimo i valori dell’offerta della Cooperativa quali sicurezza, trasparenza, legalità, rispetto delle persone e dell’ambiente, abbinati ad una convenienza quotidiana. Ad esempio con la campagna “Bassi e Buoni” è stato abbassato il prezzo di oltre 200 prodotti Coop di larghissimo consumo atti a coprire tutte le principali esigenze legate alla spesa quotidiana: un impegno concreto e continuativo, non una promozione limitata, dettato dai valori fondanti lo stesso principio cooperativo.



Gli appassionati del pollice verde troveranno poi un angolo dedicato a piante e fiori, mentre gli amanti degli animali da compagnia avranno a disposizione una vasta scelta di cibo e accessori per i loro piccoli amici oltre ad una intera linea dedicata di prodotti a marchio Coop “cruelty free” realizzati senza coloranti e conservanti. È stato inoltre completamente rivisitato il reparto non alimentare che ora presenta una offerta ancora più ricca di prodotti per la cucina, per il fai da te e per la scuola.

Per festeggiare il termine dei lavori, da giovedì 31 a sabato 2 novembre sono previste tante attività per i più piccoli, tra cui truccabimbi, tatuaggi con aerografo e la distribuzione di tanti gadget.