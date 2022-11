La classifica dei parcheggi top per l’aeroporto di Firenze

Devi partire per il tuo prossimo viaggio e volerai dall’Aeroporto di Firenze?

Il tuo parcheggio ti aspetta, anche se parti dall’Amerigo Vespucci di Firenze. Il miglior posto auto è semplice da trovare, se per cercarlo ti affidi alla piattaforma gratuita parkcare. Si tratta di un motore di ricerca gratuito e innovativo, che ti consente di cercare parcheggi e posti auto più o meno vicini all’aeroporto a seconda delle tue esigenze. Il futuro del parcheggio è già arrivato, in pratica puoi decidere tu quanto spendere per il tuo parcheggio e puoi customizzarlo a seconda delle tue necessità. Vediamo subito come fare.

Tutti i parcheggi in una comoda lista

Una volta selezionato l’aeroporto di Firenze come luogo di partenza puoi iniziare a inserire dei filtri specifici per il parcheggio che desideri tu. Per esempio puoi decidere di cercare un parcheggio coperto o scoperto, o ancora un posto auto con servizio di parcheggiatore oppure un parcheggio abbinato al servizio navetta. Conoscerai subito quanto spenderai a seconda del servizio scelto e, fattore importantissimo, per ottenere il tuo preventivo totalmente gratuito, non dovrai inserire alcun dato personale, nemmeno la tua email. Dovrai compilare i campi con i tuoi dati soltanto nel caso in cui deciderai di acquistare il parcheggio, così da finalizzare la tua prenotazione.

Parcheggi e servizi su richiesta per tutte le esigenze

Puoi decidere anche se vuoi far lavare la tua auto mentre non ci sei, così riparti verso casa con la vettura lucida, profumata e accogliente. In più, se ti capitano spesso sfortune e devi disdire per qualsiasi motivo, puoi anche decidere di assicurare la tua prenotazione, in questo modo in caso di cancellazione anche poco tempo prima della partenza, potrai ottenere senza difficoltà il rimborso dell’importo della prenotazione. Così prenoti sicuro e senza problemi.

Tutte le destinazioni e tutti i posti auto

E’ già, dall’Amerigo Vespucci di Firenze si possono raggiungere destinazioni in tutta Europa, da Monaco a Francoforte, da Parigi a Zurigo, da Barcellona a Londra e tante altre, quindi, a seconda della durata del tuo viaggio, potrai trovare un comodo posto auto disponibile per tutto il periodo della tua assenza. Inoltre, per avere una sicurezza in più, puoi filtrare soltanto i parcheggi con custode o con telecamere di video sorveglianza attive 24 ore su 24. Insomma, puoi partire tranquillo e goderti, oltre che il volo, anche tutta la permanenza lontano da casa senza avere pensieri. Per la tua vacanza c’è chi pensa a tutto al posto tuo, se vuoi arrivare direttamente in aeroporto il giorno della partenza e salire in aereo, puoi optare per il servizio con parcheggiatore. Dovrai soltanto comunicare per tempo il tuo arrivo e troverai un addetto qualificato ad aspettarti per prelevare la tua auto e posteggiarla nel parcheggio poco distante che hai scelto tu stesso in fase di prenotazione. AL tuo ritorno troverai la tua auto ad aspettarti in aeroporto, l’addetto ti riconsegnerà le chiavi e sarai libero di tornare a casa immediatamente.

Amerigo Vespucci, tutta la Toscana e non solo

Sul nostro sito puoi trovare parcheggi non solo per l’aeroporto di Firenze, ma anche per l’aeroporto di Pisa e tutti i maggiori aeroporti italiani, pertanto, non importa da dove partirai, noi saremo sempre al tuo fianco per aiutarti nella ricerca del parcheggio più economico per l’aeroporto. Ti è sufficiente seguire il link riportato più in alto in questo articolo e cambiare l’aeroporto di Firenze nel menù a tendina, sostituendolo con quello che più ti interessa. Scegli il parcheggio in base al prezzo o al servizio, inserisci i dati di prenotazione ed il gioco è fatto, sei pronto per partire senza ulteriori incombenze.