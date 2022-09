La Cisl in visita a Gsk Vaccines. Incontro con la direzione aziendale e con i rappresentanti dei lavoratori

Il Segretario Generale della Cisl di Siena Riccardo Pucci, insieme al Segretario della Femca Cisl territoriale Gian Luca Fè e ai delegati, sono stati in visita alle sedi di GSK di Siena e Rosia. L’incontro è stato l’occasione per un confronto con l’azienda che a Siena ha uno dei tre centri mondiali GSK per la ricerca nel campo dei vaccini, primo al mondo a sviluppare il vaccino contro la pertosse, il vaccino antinfluenzale, il vaccino pediatrico tetravalente e quello contro la Meningite B, utilizzando tecnologie innovative.

Da luglio di questo anno, grazie ad un investimento di circa 19 milioni di euro, è stato inaugurato il primo Smart Lab, che segna un nuovo approccio alle attività di ricerca e di sviluppo. “È stata un incontro molto positivo – spiega il Segretario Generale Riccardo Pucci: con oltre 2000 collaboratori e tante aziende che collaborano per attività a supporto, la GSK è un fiore all’occhiello per l’economia senese e più in generale per il territorio toscano, coprendo il 3% del Pil regionale. Quando si parla di ripresa, futuro e sviluppo per il nostro territorio, non si può prescindere da una realtà come la GSK”.

“Conoscere poi i delegati della Femca Cisl, che si impegnano giornalmente all’interno dell’azienda, e il livello della contrattazione che negli anni è stato sviluppato in questa realtà, non può che rappresentare un ulteriore punto di forza a cui la Cisl anche in futuro, assieme alla federazione di riferimento, darà il massimo appoggio e sostegno”.

“Un sostegno che non mancherà, in vista del rinnovo delle RSU previsto per il 21-22-23-26-27-28 settembre. La Cisl – conclude Pucci – sarà tutta impegnata nel sostenere e promuovere i propri candidati, affinché si possa continuare e migliorare i risultati attraverso la contrattazione nei prossimi anni”.