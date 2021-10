La Cinta senese torna in piazza, il presidente del Consorzio: “Partiamo da lontano per arrivare lontano”

‘La Cinta senese torna in Piazza’, è questo il nome dell’evento che è andato in scena questa mattina sui mattoni rossi di Piazza del Campo. I protagonisti per un giorno, come ormai tanti secoli fa, sono stati gli allevatori di Cinta e i loro animali, a celebrare una razza che a pochi passi più in là, all’interno del Palazzo Comunale di Siena, nella Sala della Pace, trova evidenza nel famosissimo affresco del Buon Governo (1338-1339) di Ambrogio Lorenzetti. Tante le personalità che hanno voluto presenziare, a partire da Stefania Saccardi, vicepresidente della regione Toscana, nonché assessore all’agroalimentare. “Direi che la Cinta – ha detto Saccardi – è diventata un prodotto non più solo tipicamente senese, ma una delle eccellenze della nostra regione”. La vicepresidente della Regione continua: “Già da un po’ di anni è diventato un prodotto Dop, ed oggi è uno dei prodotti più ricercati sul mercato. Oggi è bello celebrare la Cinta: noi abbiamo avuto modo di parlare con gli allevatori e di annunciare misure per la sicurezza degli animali e chi alleva”.

Entusiasmo anche per Daniele Baruffaldi, presidente del Consorzio Cinta senese dop, che ha voluto sottolineare: “La mattinata è stata dedicata ai pocari toscani e alla Cinta che torna in piazza dopo secoli. Noi abbiamo voluto ricordare quel momento per iniziare una nuova campagna dedicata ai nuovi allevatori e ai giovani”. “Noi partiamo da lontano – conclude – per arrivare lontano. Su Google, nel settore enogastronomico, le due parole più cercate sono ‘lardo di colonnata’ e ‘Cinta senese'”.

Katiuscia Vaselli

Emanuele Giorgi