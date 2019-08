La Chigiana in concerto ai rinnovati con il debutto degli allievi di Daniele Gatti

Il Chigiana International Festival 2019 tiene a battesimo i giovani allievi del corso di Corso di Direzione d’orchestra di Daniele Gatti, co-docente Luciano Acocella, domani sera alle 21.15 al Teatro dei Rinnovati.



Selezionati tra oltre 200 canditati, assieme a pochissimi altri colleghi, Seungwon Lee (Korea del Sud), Andrea Gies e Cesare della Sciucca (Italia), Michal Juraszek (Polonia) dirigono per la prima volta in un concerto pubblico l’Orchestra Giovanile Italiana, in un programma impegnativo e seducente, che comprende la Sinfonia italiana di Mendelssohn, il Siegfried-Idyll di Wagner e le Danze Concertanti di Stravinskij.

La compagine sinfonica fiesolana, tra le migliori realtà giovanili europee, è in residenza durante l’intero corso, caratteristica che rende unica la proposta di Alto Perfezionamento che l’Accademia rivolge ai protagonisti del podio di domani.



Questo primo concerto sarà seguito da un secondo appuntamento dedicato alla classe di Direzione d’Orchestra, in programma domenica 11 agosto.

Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2019 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato, Rotary Club Siena Est e Rotary Club Siena. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz , l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, i Conservatori della Toscana, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, il Parco delle Sculture del Chianti, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione Amolamiaterra, l’Associazione Le Dimore del Quartetto, le residenze Campansi e Villa I Lecci. Si ringraziano in modo particolare Confindustria Toscana Sud, l’Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato e gli altri membri dell’Albo d’onore, oltre che tutti gli Amici della Chigiana, per il caloroso e generoso sostegno riservato all’Accademia.



Media partner del Chigiana International Festival 2019 sono Trenitalia, Classica HD, Amadeus, La Nazione QN, RadioSienaTV e SienaNews. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con Radio 3 Rai e Radio Classica Rai che trasmetteranno alcuni dei più importanti concerti del Festival.

PROGRAMMA



Domenica 4 agosto, Teatro dei Rinnovati, ore 21.15

Concerto del Corso di​

Direzione d’orchestra

Daniele Gatti docente e coordinatore

Luciano Acocella docente associato

Orchestra Giovanile Italiana

Felix Mendelssohn

Amburgo 1809 – Lipsia 1847

Sinfonia n. 4 in la magg. op. 90 “Italiana”

Allegro vivace

Andante con moto

Seungwon Lee direttore (Corea del Sud)

Con modo moderato

Saltarello. Presto

Andreas Gies direttore (Italia)

* * *

Richard Wagner

Lipsia 1813 – Venezia 1883

Siegfried-Idyll WWV 103

Cesare della Sciucca direttore (Italia)

Igor Stravinskij

Lomonosov, Russia 1882 – New York 1971

Danze concertanti

I. Marche – Introduction

II. Pas d’action

III. Thème varié

IV. Pas de deux

V. Marche – Conclusion

Michal Juraszek direttore (Polonia)