La chef stellata Katia Maccari in finale nel concorso ‘Acqua di chef’: “La mia è cucina delle radici”

“È con immensa felicità che posso annunciarvi che mi sono qualificata alla finale del contest ‘Acqua di chef’, di Italia squisita”. Queste le parole con cui Katia Maccari, chef stellata senese, annuncia di essere in lizza per il prestigioso riconoscimento che sarà consegnato lunedì prossimo, il 22 novembre, a Salerno.

“Per me è una gioia essere arrivata in finale – dice la chef intervistata da Siena News -. Stiamo parlando di un concorso dove hanno partecipato oltre 60 cuochi da tutta Italia, e da questi sono stati selezionati appena 5 piatti. Tra questi, una giuria altamente qualificata, con nomi rinomati della cucina quali Gennaro Esposito, selezionerà il piatto migliore”.

Il concorso, nello specifico, chiedeva ai partecipanti di rivisitare un simbolo della cucina italiana nel mondo, “Si tratta di un – dice ancora Katia Maccari – piatto tipico della nostra cucina: la lasagna. Un simile imput lascia spazio a tante possibilità: lasagna di pesce, lasagna scomposta e altre ancora. Io sono voluta rimanere nel solco della nostra tradizione: la mia lasagna è ancorata saldamente al nostro territorio”. “La Toscana è ricchissima di sapori e di odori unici – prosegue – da valorizzare, che diventano simboli di un interno mondo da rappresentare. Nello specifico il mio piatto sfrutta un ragù bianco di cinta senese, il fondo di pomodoro e funghi tritati a chilometro zero”.

Una scelta, quella di Katia Maccari, che è assolutamente coerente al suo percorso professionale, come spiega lei stessa: “La mia è una scelta fatta tempo fa. Probabilmente sarebbe più facile sfruttare piatti a base di caviale o di foies gras, ma io ho scelto una strada diversa: ho scelto la cucina delle radici. Ho ancora in mente il ricordo indelebile di mia nonna che cucinava il ragù: con i miei piatti vorrei far rivivere l’odore del sugo che sobbolliva su quel fornello. Se riuscissi a far questo potrei dire di aver vinto”.

