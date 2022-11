La Cgil Siena avverte: “Sodexo non versa contributi Onbsi ai propri lavoratori”

“Una notizia che riguarda tutte le lavoratrici e i lavoratori Sodexo in Italia: dopo un’attenta verifica svolta sui cedolini paga, proprio la Filcams Cgil di Siena, di concerto con la Filcams Cgil Nazionale, si è accorta di come l’Azienda non avesse versato il contributo Onbsi al personale, non applicando correttamente questa specifica parte del Ccnl”. È questo l’avvertimento lanciato dallo stesso sindacato senese con un comunicato stampa diffuso questa mattina.

“Per l’Onbsi, Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati di pulizia, – prosegue la nota – l’impresa era totalmente sconosciuta e quindi non garantiva, ad esempio, alle lavoratrici e ai lavoratori del settore il sostegno al reddito denominato ‘indennità Emergenziale Conciliativa Covid-19’ che prevede un contributo solidale di 200 euro nei confronti di coloro che contraggono la malattia”.

“Per tutto il personale della Sodexo questo diritto era stato negato, – dichiara la Filcams Cgil senese – ed ora, grazie alle nostre verifiche ed azioni, è stato intimato all’Azienda di pagare l’indennità in tutta Italia, e quindi ora sarà possibile presentare la domanda”. “Non solo, vogliamo anche informare tutti lavoratori del comparto – prosegue l’organizzazione sindacale – che il fondo bilaterale eroga anche molte altre indennità”.

“Per questo – conclude la Filcams Cgil – invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici in genere ad informarsi sui loro diritti in merito ad occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, etc. e soprattutto a far controllare le loro buste paga dal sindacato”.