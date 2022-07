La benedizione del Drappellone di Provenzano

Si continuano a scandire i tempi del Palio. E come le lancette di un orologio questa sera, alle 17.30, si è mosso il corteo che ha accompagnato il Drappellone di questo Palio di luglio 2022 fino alla Collegiata di Provenzano dove è stato benedetto dall’Arcivescovo Cardinale Augusto Paolo Lojudice, peraltro nel giorno del suo compleanno. Il drappellone dei senesi da stasera resterà nella chiesa dei senesi fino a domani quando si muoverà per essere assegnato ad un popolo che, vittorioso, in Collegiata tornerà per cantare, allora sì il “Maria Mater” di ringraziamento per la vittoria riportata che quest’anno sarà un grido di gioia e di liberazione. E siccome la “storia” non ve la risparmio mai ricordiamo che risale al 1924 l’uso del corteo che accompagna il drappellone la sera del 1° luglio, prima della prova, in Collegiata di Santa Maria in Provenzano per ricevere la benedizione dell’Advocata Nostra, la statuetta dei miracoli, “grazie” (e non è forse un “miracolo” anche questo o, almeno, un grande regalo che la Signora ha fatto a Siena?) alla quale il Palio in Piazza, alla tonda è nato e alla quale dal 1628 è dedicato.

Maura Martellucci

