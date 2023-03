La bella stagione dei festival culturali

Fra le cose belle di questa primavera ci sono anche i festival culturali e la stagione si apre proprio in Toscana, il 17 marzo, con Pensavo Peccioli.

La terza edizione di Pensavo Peccioli – curata da Luca Sofri ed dalla Fondazione Peccioliper, con il sostegno di Belvedere Spa e in partnership con Il Post (info qui) –avrà come sede l’omonimo comune in provincia di Pisa, con tre giorni (17-19 marzo) di incontri, presentazioni e letture incentrate su una domanda di terribile complessità: cosa sta succedendo a noi e al mondo?

Il primo appuntamento in programma avrà come protagonisti l’ex magistrato Gherardo Colombo, chiamato a confrontarsi con la giornalista Annalisa Cuzzocrea sul suo ultimo libro “Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società”. Partire da un libro per allargarne gli orizzonti proprio con il suo autore è proprio la cifra di questo festival: Paolo Giordano dialogherà con Luca Sofri sul suo romanzo “Tasmania” e sul futuro che di cui abbiamo desiderio e timore al tempo stesso; Franco Arminio si cimenterà in un reading poetico del suo “Sacro Minore”; l’attrice Sonia Bergamasco, con Marino Sinibaldi, presenterà in anteprima il suo libro “Un corpo per tutti. Biografia del mestiere di attrice”; Massimo Mantellini partirà dal suo “Invecchiare al tempo della rete” per coinvolgere Michele Serra sul fatto che sono passati soltanto 25 anni da quando Internet è entrato nelle nostre vite e dunque nessuno ha avuto ancora il tempo di capire come si diventa vecchi sui canali social.

Naturalmente, fra i luoghi in cui si svolgeranno gli incontri c’è anche il famoso Palazzo Senza Tempo, ristrutturato su disegno dell’architetto Mario Cucinella con una grande terrazza panoramica, che è diventato il simbolo di Peccioli e che ospiterà – fino a gennaio 2024 – la mostra Anthologica dedicata ad Emiliano Ponzi, illustratori fra i più apprezzati a livello internazionale.

Ed intanto potete già mettere in agenda anche il Festival dell’Italiano a Firenze (30 marzo-1° aprile), il Festival del giornalismo a Perugia (19-23 aprile), il Festival dell’Economia a Trento (25-28 maggio) ed i Dialoghi di Pistoia (26-28 maggio)…

Roberto Guiggiani