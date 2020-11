La 1000 miglia 2021 non passerà da Siena

La 1000 miglia 2021 non passerà dalla provincia di Siena, la notizia arriva dalla pagina ufficiale Facebook. La 39esima edizione , che andrà in scena dal 12 al 15 maggio 2021 “presenterà una novità assoluta per la 1000 Miglia rievocativa: per la prima volta, il senso di marcia della gara sarà invertito rispetto alle recenti edizioni, riprendendo il senso antiorario di molte edizioni della corsa originale di velocità – spiegano gli organizzatori -. Da Brescia, gli equipaggi faranno rotta verso la costa Tirrenica per sostare a Viareggio, ripartendo il giorno successivo alla volta di Roma”.

“La terza tappa, al via dalla Capitale, risalirà verso nord per concludersi oltre l’Appennino, nel capoluogo Emiliano.- continuano- La quarta e ultima tappa, da Bologna condurrà fino al tradizionale arrivo a Brescia. Peculiarità che soddisferà numerosi appassionati è un tracciato inedito che porterà gli equipaggi ad affrontare per la prima volta sia il Passo della Cisa, nella prima tappa, che i Passi di Futa e Raticosa nella terza giornata di gara”.

Tutto senza però passare dalla nostra provincia che fa parte del tracciato ‘classico’, ma che altre volta non ha visto passare la corsa più bella del mondo. La prima occasione fu nel 1938 quando fu soppresso il classico percorso che da Firenze portava verso Roma attraverso Siena e Viterbo (Via Cassia), sostituito da un nuovo itinerario che tocca invece, dopo Firenze, Pisa, Livorno e Grosseto (Via Aurelia).