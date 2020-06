Jovanotti fa tappa in Val d’Orcia: la sua bici rosa tra Montalcino e Sant’Antimo

Nuova tappa senese per la bici rosa del cantante Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti. Oggi era a Sant’Antimo. “Ieri sera ho guardato il meteo ho visto che la pioggia oggi sarebbe stata in pausa e stamattina presto sono andato in bici fino all’Abbazia di Sant’Antimo che è dopo Montalcino”, così l’artista commenta dal suo canale Instagram. “Fino a qualche anno fa c’erano dei monaci che cantavano il gregoriano tutti i giorni a diverse ore, era molto forte soprattutto al mattino presto, adesso se ne sono andati e apre solo la domenica e per le feste – aggiunge-. È comunque un luogo da vedere, e si attraversa la Val D’Orcia che te lo dico a fare che è tanta roba”.