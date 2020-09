Johnny lo zingaro evade ancora, nel 2017 fu arrestato a Siena

Giuseppe Mastini, conosciuto da tutti come Johnny lo zingaro, è evaso per la terza volta. L’uomo di sessant’anni era stato incarcerato nel luglio del 2017 a Sassari dopo l’arresto a Taverne d’Arbia in seguito alla maxi operazione condotta dagli uomini dello Sco della Polizia, delle squadre mobili di Cuneo, Lucca e Siena e dagli uomini del Nucleo investigativo centrale della polizia Penitenziaria. Poco prima dell’arresto- avvenuto a fine luglio 2017- Mastini era già evaso il 30 giugno del 2017, dal penitenziario di Fasano (Cuneo): era uscito, godendo del regime di semilibertà, e non aveva fatto rientro. E così ha fatto nuovamente poche ore fa: era in permesso premio e doveva fare rientro in carcere a mezzogiorno, ma a Bancali non è tornato