Jannaccone (Bar Il Palio): “Abbiamo aperto aprile con belle risate”

“Ci siamo fatti delle belle risate tanto per cominciare bene aprile, davvero un bello scherzo ed è stata anche l’occasione per verificare quanto la gente sia attaccata al nostro locale. Uno pesce d’ aprile ben riuscito considerando le tantissime persone che ci hanno contattato per essere rassicurati”. Così Fausto Jannaccone, titolare del Bar Il Palio, ha commentato il nostro articolo di stamani che, per quanti non avessero capito, è stato un pesce di aprile.

Ringraziamo della disponibilità Jannaccone, perché comprendiamo le sue offese nei nostri confronti date le centinaia di telefonate gestite stamani. D’altronde, il 1 aprile richiede queste birbate. Vi riproponiamo l’articolo di questa mattina.

Dite addio all’ultimo baluardo senese di Piazza del Campo. Il noto bar amato da giovani e meno giovani, chiude i battenti e lascia il posto ad una steak house, vera e propria casa della carne. L’attività da anni presente in Piazza, è tra le più amate dai giovani, luogo di ritrovo da generazioni dove senesi e studenti avevano ormai messo radici, sentendosi un po’ come a casa.

Al suo posto, l’angolo di conchiglia ospiterà una steak house dove verrà servita carne di qualità. Abbiamo raggiunto telefonicamente l’assessore alle attività produttive Alberto Tirelli, il quale si dice molto soddisfatto della nuova attività di Piazza del Campo:

“Verrà valorizzata la qualità della carne del territorio senese e fiorentino: in tavola, la vera bistecca alla Fiorentina, carne Chianina, trippa e lampredotto”.

Una notizia che sicuramente solleverà non poche polemiche, specialmente nell’ambiente studentesco e tra i giovani senesi ormai affezionati al Bar Il Palio. La steak house che prenderà il suo posto, sfoggerà il viola di Firenze: sugli ombrelloni che ripareranno i tavoli dal sole, sarà impresso il famoso giglio fiorentino. L’inaugurazione si terrà il 24 giugno in occasione della festa di San Giovanni, Patrono di Firenze, per suggellare l’intesa gastronomica tra le due città. Pare che, in contemporanea, sarà organizzato uno spettacolo di fuochi d’artificio in Fortezza per unirsi al medesimo evento fiorentino, ma questo è ancora da definire.