Its Vita, Simone e il sogno che si avvera: “Volevo lavorare in un’azienda farmaceutica, grazie ai corsi ci sono riuscito”

“A 22 anni, nella situazione economica che stiamo vivendo tutti, essere dentro Gsk non è da poco. Ecco perché consiglio di frequentare i corsi di questo istituto”. Parole di Simone Ginnaneschi, ragazzo poco più che 20enne che, da un anno e mezzo, lavora stabilmente all’interno della multinazionale grazie anche al corso Bioqualtech di Fondazione Vita. Per Ginanneschi, tecnico di laboratorio nel reparto di purificazioni, purtroppo “le lezioni di Its Vita non erano molto pubblicizzate quando frequentavo le superiori”, ma lui, che si definisce un “intraprendente”, ha deciso di buttarsi in questa esperienza. “Non sapevo se 5 anni di università sarebbero bastati per fare quello che piace a me e cioè lavorare in un’azienda farmaceutica e fare lo scienziato”, ha puntualizzato. Intanto, è bene ricordarlo, alla Fondazione Vita suona la campanella delle lezioni di Bioqualtech 21; Profarmabio 21 e Byte 21. C’è ancora tempo per iscriversi ai corsi rivolti ai ragazzi dai 18 ai 29 anni, cofinanziati dal POR FSE 2014-2020, inseriti nell’ambito di Giovanisì, per acquisire il diploma professionalizzante riconosciuto dal Ministero che garantisce la Qualifica V livello Eqf, nei settori farmaceutico, biotecnologico e dell’information e communication technologies. Percorsi didattici altamente professionalizzanti che possono contare su partner di valore come le principali aziende farmaceutiche del territorio, oltre che sul sostegno del Ministero dell’Istruzione, della Regione Toscana e della Fondazione Toscana Life Sciences.