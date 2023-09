Its Vita, il futuro del lavoro è qui, ancora pochi giorni per presentare domanda per i nuovi corsi

Tredici corsi fatti e 271 ragazzi che si sono diplomati e che hanno trovato subito lavoro dopo il titolo di studio: questi sono i numeri dei corsi di Its Vita, un vero punto di riferimento per le scienze della vita.

Ci sono ancora pochi giorni per iscriversi ai corsi del 2023 e le domande di ammissione scadranno il prossimo 29 settembre.

I CORSI

I corsi in partenza a ottobre 2023 sono Bioqualtech 23, che mira a formare tecnici superiori per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica, Biomedtech 23, dedicato a chi intende diventare tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi, e Profarmabio 23, pensato per formare tecnici superiori per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica. A questi, si aggiungono due ulteriori proposte che rappresentano una novità per l’offerta formativa dell’Its Vita, ovvero Probito 23, rivolto a potenziali tecnici superiori per le produzioni biotecnologiche industriali, e Biochimlab 23, focalizzato su ricerca e sviluppo di prodotti e processi biotecnologici, chimici e sostenibilità ambientale. Grazie ai laboratori di realtà virtuale e aumentata messi a disposizione dall’Its, gli studenti avranno l’opportunità di coniugare l’apprendimento teorico e pratico con strumenti tecnologici di ultima generazione, e di trascorrere oltre 800 ore all’interno delle aziende del territorio grazie ai tirocini previsti nell’offerta formativa. Un sapiente mix di lezioni in aula e stage che contribuiscono alla creazione di percorsi di alta formazione capaci di rispondere alla necessità delle imprese attive nel settore delle scienze della vita in Toscana.

COME ISCRIVERSI

Modalità di iscrizione e scadenze. I corsi sono rivolti ai giovani dai 18 ai 35 anni (non compiuti al momento dell’invio della domanda di iscrizione al percorso Its) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. Le domande di iscrizione ai bandi di Biomedtech 23 e Bioqualtech 23 dovranno pervenire entro il 29 settembre 2023, mentre per quanto riguarda Biochimlab 23, Profarmabio 23 e Probito 23, le scadenze sono fissate al 3 ottobre, al 4 ottobre e al 9 ottobre. I bandi sono scaricabili dal sito www.itsvita.it, nella sezione “Corsi Its”.