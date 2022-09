Its Ate, al via i corsi di specializzazione per tecnico della ristrutturazione architettonica

Martedì 20 settembre, alle ore 15.30, la Scuola Edile di Siena ospiterà l’Open Day di ATE – Accademia Tecnologica Edilizia, al fine di illustrare i nuovi percorsi formativi per Tecnico Superiore della filiera dell’edilizia. I corsi, indirizzati a partecipanti che non abbiano compiuto i 30 anni, inizieranno alla fine del mese di ottobre 2022 e prevedono contratti di lavoro in apprendistato di alta formazione per gli studenti ammessi.

La Fondazione ITS ATE si occupa di alta formazione di profili tecnici nel settore delle costruzioni, civili, industriali, infrastrutturali e propone un’offerta formativa completa e orientata al mondo del lavoro dedicata all’universo giovanile di neodiplomati, ma anche laureati, in cerca di ulteriore specializzazione, per formare i professionisti e le figure tecniche del mondo dell’edilizia. A curare la formazione specialistica dei giovani docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro, delle imprese e dall’università, che garantiranno formazione di qualità e soprattutto specializzazione, definendo le figure e le skills più utili all’attuale mondo del lavoro.

Si tratta di un’opportunità formativa di assoluta avanguardia e la scelta ideale per chi cerca un percorso formativo che permette un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Infatti la Fondazione ITS ATE lavora in stretta collaborazione con le imprese di settore che partecipano direttamente alla stesura dei programmi e dei percorsi formativi, nell’ottica di rispondere ai fabbisogni di competenze e quindi ai loro problemi di acquisizione di specifiche figure professionali che il mercato non riesce ad offrire. Il superamento dei Corsi formativi biennali comporta per lo studente l’acquisizione di un Diploma di Tecnico Superiore (V livello EQF) riconosciuto dal MIUR che vale in tutti i paesi europei.

I CORSI La Fondazione propone sul territorio toscano 4 corsi di durata biennale (1800 ore di formazione, 50% di formazione in aula e 50% di formazione in azienda), rivolti a giovani diplomati che non abbiano compiuto i 30 anni, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e i giovani che hanno frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno.

Nella provincia di Siena sarà organizzato nella sede dell’Ente Senese Scuola Edile, Viale R. Franci n.18 il percorso formativo per Tecnico Superiore per la Ristrutturazione Architettonica. Un percorso di formazione per chi vorrà operare come responsabile di cantiere di recupero e restauro di un edificio; collaborare nelle fasi di lettura, pianificazione, organizzazione, gestione e controllo dei processi progettuali ed esecutivi; assicurare la corretta conduzione delle attività̀ gestionali e operative attraverso l’utilizzo delle metodologie, delle tecnologie e degli strumenti, anche di Smart Building e Restoration (droni, sensori, microonde, Laser Scanner, termografi ecc). Inoltre, la figura sarà in grado di inserirsi nel quadro organizzativo e di rapportarsi con i diversi attori del processo di lavoro, nel rispetto degli standard di qualità̀, sicurezza e salvaguardia dell’ambiente; realizza interventi volti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento e alla cura di elementi, spazi, diverse categorie di architetture edili, tenendo conto degli elementi storici connessi.

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione ITS ATE entro e non oltre le ore 13 di giovedì 20 Ottobre 2022. L’avvio del corso, vincolato al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti, è previsto entro il 29 ottobre 2022.