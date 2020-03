Italiazonaprotetta – Siena: giorno 16

Italia zona protetta: 16 giorno di quarantena, la città si sveglia con una spruzzata di neve che forse, in questo clima di paura e preoccupazione, per un attimo ci ha fatto venire il sorriso. Un risveglio singolare, come singolare è anche il giorno, il 25 marzo a Siena si festeggia il capodanno, questa volta però, senza il rumore dei tamburi e lo sventolio delle bandiere. A farci compagnia ed interrompere questo inquietante silenzio, i colori delle contrade fuori dalle finestre delle case, ed il dolce suono delle campane degli oratori delle contrade che a mezzogiorno si sono uniti in un unico canto (link qui). A parlarci di questo giorno particolare e della sua storia sono stati Maura Martellucci e Roberto Cresti che, con la loro preparazione, hanno scritto una pillola molto interessante (link qui).

La mattina è proseguita con un’interessante diretta con Marco Crimi e Gennaro Groppa insieme a Martino Landi presidente della Fiab che ha raccontato i motivi della protesta dei benzinai. Landi ha fatto sapere che quella dei benzinai non è una protesta, chiudono perchè in crisi e non si sentono aiutati (link qui). Il sindaco De Mossi nell sua diretta con la stampa locale, ha fatto sapere che nei prossimi giorni si riunirà con la Giunta per discutere sul possibile rinvio della carriera del Palio di luglio (link qui).

Grandi novità sul campo sanitario, molte donazioni da parte di enti e cittadini, primo fra tutti i medici cinesi arrivati a Siena donando alcuni dispositivi di protezione individuale (link qui). Anche il Comune di Siena ha donato 300 mascherine ai dipendenti della Camera di Commercio (link qui). Infine le famiglie del 186esimo reggimento paracadutisti Folgore, hanno donato anch’esse alcune mascherine (link qui). Sul fronte sanitario invece, alcune buone notizie sul fronte nazionale, crescono i guariti: oltre mille nelle ultime 24 ore, ancora tanti decessi, oltre 600. La situazione del contagio rimane stabile (link qui). Il capo del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli non ha potuto tenere la consueta conferenza stampa delle 18, perchè ha accusato alcuni sintomi influenzali, fanno sapere che nei prossimi giorni verrà sottoposto al tampone (link qui). Per quanto riguarda la situazione regionale (link qui) crescono i numeri. Numeri in crescita anche nella provincia senese, 18 positivi in più rispetto a ieri (link qui).

Il premier Conte ha appena tenuto un’informativa urgente alla Camera dei Deputati. “Ora il tempo dell’azione e della responsabilità”, una voce che riecheggia in un’aula semivuota per via delle norme sulla distanza di sicurezza ma che certamente mette i brividi. Il Primo Ministro Conte ha voluto chiamare alla collaborazione tutti i deputati e le deputate, questa lotta si combatte senza colore politico (link qui).

Qua sotto i video fatti con le foto che ci avete mandato e sono tantissime, inoltre anche un video inedito con la musica di ‘Volgi un Guardo’ di Francesca Lazzeroni dell’Unione Corale Senese.