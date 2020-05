Italiazonaprotetta – Siena: giorno 53

Italia zona protetta, oggi si festeggia la festa dei lavoratori, la nuova ordinanza della Regione ci ha permesso di ritornare a svolgere alcune attività all’aria aperta. Molti senesi hanno accolto di buon grado le nuove disposizioni tornando ad assaporare un po’ di vita quotidiana (link qui).

Su Siena News, come tutti i venerdì, si fa il punto della situazione in diretta Facebook insieme al professor Emanuele Montomoli e Claudio Petreni (link qui). “Ripartiamo Insieme”, la manovra della giunta convince il centrodestra. Il Pd attacca: “Misure insufficienti” (link qui). Si pensa costantemente al futuro dell’economia, preoccupazioni anche per quanto riguarda il futuro delle aziende, Whirlpool e Gsk si interrogano su quale sarà il loro posto a Siena (link qui). Sono 30mila le domande finora inviate in Toscana per la cassa integrazione (link qui). Il presidente della Regione Toscana scrive al premier Conte: “Vietare lo spostamento alle seconde case il 4 maggio” (link qui).

Sul fronte sanitario continuano le notizie positive, continuano a calare i decessi in Italia (link qui). Per quanto riguarda il numero dei contagi, questa è la situazione a livello regionale (link qui) e questo a livello provinciale (link qui).