Italiazonaprotetta – Siena: giorno 52

Italia zona protetta, fase due non fase due, esco non esco questo è più o meno il dilemma di questi ultimi giorni. Siamo ancora qua ad indagare se la decisione presa dal Governo relativa alla fase due sia giusta o meno. Nel frattempo qualche giorno fa, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi aveva emesso un’ordinanza che avrebbe di fatto anticipato alcune cose relative alla fase due del 4 maggio, come le attività sportive. Ma il premier Conte oggi ha dichiarato che le decisione prese in autonomia dalle Regioni e che riducono le volontà prese dal Governo sono illegittime (link qui).

Questa mattina su Siena News il consueto appuntamento con le dirette Facebook con katiuscia Vaselli e Marco Crimi, a parlare con loro i sindaci di Montepulciano e Chianciano Terme. Una intervista interessante dove si è potuto fare il punto della situazione nei due comuni della provincia (link qui). Il sindaco De Mossi è andato a trovare gli operai della Whirlpool: “Lo stabilimento senese va mantenuto”, ha dichiarato il primo cittadino (link qui). Sempre il sindaco di Siena, oggi, ha inviato una lettera al premier Conte per presentare le sue proposte a sostegno del commercio (link qui). Allarme turismo, questa mattina nella videoconferenza stampa tra la stampa locale e il primo cittadino, si è fatto sapere che a breve si terrà un dialogo tra l’assessore Tirelli e le guide turistiche (link qui). Confcommercio tuona: “Negozi aperti già dal 4 di maggio” (link qui). Nel pomeriggio si parla di storia ed erotismo insieme a Massimo Biliorsi e Duccio Balestracci (link qui).

Sul fronte sanitario, continuano le notizie positive: sempre più guariti a livello nazionale (link qui), mentre queste sono le situazioni a livello regionale (link qui) e provinciale (link qui). Questa mattina è uscito anche un articolo molto importante ed interessante della rivista Nature. Secondo gli esperti, i pazienti guariti dal coronavirus sviluppano gli anticorpi (link qui).

Per finire vi lasciamo con una storia d’amore che dura ormai da 64 anni, compiuti proprio oggi. Questa è la storia di Enzo Fanti e Marcella Ciupi, due senesi che in questo clima di paure e austerità trovano la forza per andare vanti e amarsi, ormai da tempo.