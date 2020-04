italiazonaprotetta – Siena: giorno 49

Italia zona protetta, questa mattina ci siamo vegliati tutti con un po’ di amaro in bocca. Ieri sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla nazione relativamente alla tanto attesa fase due: tutto il Paese con gli occhi puntati alla televisione con la speranza che si potesse intravedere un bagliore di luce, un futuro più certo. Ma quello che il premier Conte ha detto, a molti è parso come un qualcosa di infimo. Da ieri sera un lungo dibattito si è aperto e forse si è creato anche un grande malumore tra gli imprenditori, soprattutto tra coloro che lavorano nei settori della ristorazione ma anche parrucchieri ed estetiste che si sono visti chiudere una porta in faccia.

Questa mattina su Siena News ne abbiamo parlato con Tiziana del Monaco, titolare de La Miniera e Enzo Parri, titolare del ristorante Da Enzo. Katiuscia Vaselli e Marco Crimi hanno fatto il punto della situazione con i due ristoratori parlando anche della grande iniziativa nata a livello nazionale, che si terrà domani sera per mandare un segnale forte e chiaro al Governo (link qui). Dal presidente della Regione Enrico Rossi (link qui), al sindaco De Mossi (link qui), passando dalle associazioni di categoria come Confesercenti (link qui) e Confcommercio (link qui), fino ad arrivare alla Fipe (link qui). Tutti uniti in un unico coro rivolto al Governo, quello di dire che poteva fare di più, che doveva fare di più.

‘L’immaginazione non si ferma’, questo è il titolo dell’immagine ritraente una bambina innocente che dona un mazzo di fiori ad un carabinieri, riassumendo un po’ quello che abbiamo passato e stiamo passando. Ebbene questa immagine sarà la copertina di presentazione per l’evento internazionale Siena Photo Awards 2020 (link qui). Punto della situazione con le amministrazioni della provincia di Siena. Gennaro Groppa e Niccolò Bacarelli hanno parlato in diretta Facebook con David Bussagli, sindaco di Poggibonsi e Alessandro Donati, sindaco di Colle di Val d’Elsa (link qui). Si parla anche di scuola e adolescenti e lo fanno Katiuscia Vaselli e Niccolò Bacarelli insieme ad Andrea Sguerri, docente di lettere del liceo scientifico G. Galilei e Alessia Lazzeroni, studentessa al secondo anno della scuola media Mattioli (link qui).

Passiamo sul fronte sanitario, questi sono i dati relativi al numero dei contagi nella giornata odierna nel nostro Paese (link qui), questa invece la situazione a livello regionale (link qui) e questi, i dati nel senese (link qui).