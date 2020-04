Italiazonaprotetta – Siena: giorno 44

Italia zona protetta, oggi per un momento lasciamo da parte la questione coronavirus per dedicare la giornata alla Terra. Oggi si festeggia il 50esimo anniversario dell’Earth day, la giornata mondiale dedicata al nostro pianeta. Una giornata particolare che ci fa riflettere sulla straordinarietà della natura che forse, in questo periodo, è tornata a respirare.

Questa mattina ne hanno parlato Marco Crimi e Niccolò Bacarelli insieme al docente del corso di Sostenibilità dell’Università di Siena Francesco Maria Pulselli (link qui). Il sindaco di Siena questa mattina è tornato a parlare della vicenda che vede coinvolti Comune di Siena e Fondazione Monte dei Paschi di Siena (link qui). Gli esercenti senesi chiedono la sospensione Imu Tari e suolo pubblico (link qui). Si parla anche di solidarietà, l’iniziativa ‘Siena Canta’ cui seguiva una raccolta fondi è riuscita a raccogliere 10mila euro da destinare all’ospedale Le Scotte di Siena (link qui). Anche le comunità islamiche donano 22mila euro a favore degli ospedali toscani (link qui). Nel pomeriggio si parla della famigerata fase due e lo fanno Gennaro Groppa e Niccolò Bacarelli insieme a Juri Bettollini, sindaco di Chiusi (link qui).

Il Comune di Chiusi dona due nuovi respiratori all’ospedale di Nottola (link qui). Arrivano i testi sierologici nella provincia di Siena ecco dove farli (link qui). Buone notizie per quanto riguarda i nuovi dati giornalieri, in Toscana grosso aumento dei guariti (link qui). Anche in provincia, si registrano due nuovi casi, ma i guariti sono 13 (link qui). Questi invece sono i nuovi casi a livello nazionale (link qui).