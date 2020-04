Italiazonaprotetta – Siena : giorno 38

Il giorno 38 di questo lockdown sarà per sempre ricordato per la scomparsa di un grande scrittore internazionale. Oggi se ne è andato Luis Sepulveda, morto per Coronavirus a Oviedo in Spagna. La malattia si è portata via l’uomo dalle formidabili passioni, l’autore bestseller che si sentiva “cittadino prima che scrittore”(link qui). Intanto nel senese, si prosegue inesorabilmente verso quella che sarà la fase due e dai sindaci del territorio arrivano le prime richieste al governo :”allo Stato chiedo l’apertura dei rubinetti delle casse dei comuni che dispongono di liquidità – così il sindaco di Torrita Giacomo Grazi-, dateci modo di spendere o fate indebitare quei comuni che possono indebitarsi”(link qui). Nel comune capoluogo è pronto il fondo di garanzia senese, è quanto si apprende dalla videoconferenza con il sindaco Luigi De Mossi(link qui) mentre sui buoni spesa sono oltre 900 le domande, ma l’Amministrazione stima che si possa arrivare intorno a 1400-1600 (link qui).

Sul fronte sanitario oggi l’Aifa ha autorizzato un nuovo studio covid-19 per la sperimentazione di farmaci per il trattamento di covid-19( link qui). Il consiglio regionale della Toscana per primo in Italia ha riconosciuto a tutti i lavoratori del sistema sanitario regionale un compenso aggiuntivo(link qui). Sono stati assegnati 97 milioni di euro per il trasporto di emergenza urgenza alle associazioni di volontariato e ai comitati regionali della Croce rossa italiana. Lo si apprende da recente delibera approvata dalla Giunta (link qui). Alessandro Beux, presidente della federazione degli ordini Tsrm-Pstrp, che vuole ricordare l’importante lavoro quotidiano effettuato da “assistenti sanitari, fisioterapisti, tecnici perfusionisti, di laboratorio, di radiologia, della prevenzione, educatori professionali e molti altri che da settimane sono in trincea con i medici e gli infermieri, sottoposti allo stesso stress ed esposti allo stesso rischio(link qui).

In provincia di Siena Sarteano piange l’ ottava vittima nella vicenda relativa alla rsa “Ex Onpi” (link qui), l’Asl invece registra un leggere aumento dei casi (link qui) . La crescita prosegue anche in Toscana dove sono complessivamente 7.943 i campioni positivial Coronavirus riscontrati nella nostra regione,277 in più rispetto a ieri.(link qui). In Italia invece “visti i danni che ha creato il virus, non ho dubbi sul fatto che un vaccino del genere debba essere obbligatorio“. Lo ha detto il viceministro ala Salute Pierpaolo Sileri a Radio Cusano Tv. Ad oggi i positivi sono 106607, l’incremento è di 1189. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva, sono 2936, non si registrava un dato così dal 21 marzo (linkqui)