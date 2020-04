italiazonaprotetta – Siena: giorno 34

italia zona protetta, giorno 34. Si festeggia la Pasqua e la festeggiamo a casa, qualcuno in famiglia e qualcuno da solo, ma è pur sempre una festa. A farci compagnia una primavera fantastica. La mattinata inizia con una passeggiata ‘particolare’ del vescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice che ha portato dal Duomo fino a San Francesco il Miracolo Eucaristico, nella speranza che ci protegga in questo periodo così cupo (link qui). Ma la speranza lascia subito posto alla preoccupazione, la preoccupazione di un futuro incerto dal punto di vista economico. Grande timore per quanto riguarda il turismo a Siena, Federalberghi ce lo fa sapere attraverso un comunicato (link qui). Non è Pasqua senza Vinsanto, Stefania Tacconi ci racconta un po’ la storia attraverso un articolo molto interessante, all’interno, anche una ricetta su come fare i biscotti al Vinsanto (link qui). Dall’Università di Siena arrivano le certificazioni Iso per le aziende che convertono la loro produzione (link qui).

Per quanto riguarda il numero dei contagi: quest è la situazione a livello nazionale (link qui), questa a livello regionale (link qui) e questa invece a livello provinciale (link qui).