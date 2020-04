Italiazonaprotetta – Siena: giorno 29

italia zona protetta, giorno 29. Le giornate sono lunghe e noi continuiamo a stare chiusi in casa, per noi, per proteggere gli altri. Ma forse stiamo perdendo un po’ di determinazione, è comprensibile, arrivano le buone notizie dal solito bollettino della Protezione Civile, il traguardo sembra vicino, ma non è così. Le istituzioni ancora continuano a parlare di quarantena, ma è necessaria per tornare un domani a riabbracciarci di nuovo.

Continua la settimana dedicata all’economia, questa mattina ne ha parlato Katiuscia Vaselli insieme a Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail (link qui). L’aspetto economico legato al futuro è ormai diventato un argomento all’ordine del giorno, e un po’ preoccupa. Preoccupa anche l’Amministrazione Comunale costantemente al lavoro per creare un piano economico per far ripartire la città (link qui). Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha emesso un’ordinanza che obbligherà le persone ad uscire di casa indossando la mascherina. L’ordinanza entrerà in vigore non appena i comuni comunicheranno di aver eseguito la consegna delle mascherine donate dalla Regione (8milioni). Il Comune di Siena si è già messo al lavoro per consegnarle grazie al contributo delle parrocchie, contrade e associazioni di volontariato (link qui).

La quarantena però può portare anche effetti negativi in tema di sanità mentale. Già la Regione si era attivata al riguardo istituendo un numero di ascolto con psicologici che avrebbero assistito chiunque avesse avuto bisogno. Oggi è partito anche la tele-psichiatria, iniziativa nata alle Scotte nel reparto Uoc di psichiatria condotto dal professor Andrea Fagiolini (link qui). Il pomeriggio riparte con una testimonianza importante di Roberta Gambassi. Roberta è una delle studentesse rimaste bloccate in Honduras, questo pomeriggio in diretta Facebook insieme a Gennaro Groppa e Marco Crimi ha raccontato la sua esperienza.

Passando sul fronte sanitario, ci sono grandi novità: diminuiscono in maniera considerevole i contagi a livello nazionale, solo oggi oltre 800 (link qui). Purtroppo continua a crescere il numero dei decessi tra i medici e infermieri che sono i più esposti al Covid-19 (link qui). Anche nel nostro territorio registriamo questo tipo di fenomeno (link qui). Dalla Regione, in arrivo 24mila test sierologici che saranno distribuiti tra Aou senese e Asl sud-est (link qui). Per quanto riguarda il numero dei contagi, questa è la situazione a livello regionale (link qui), e questa a livello provinciale (link qui).

Oggi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno salutato ed omaggiato gli operatori del 118 che in questo momento sono in prima linea contro il coronavirus (link qui).