Italiazonaprotetta – Siena: giorno 26

Italia zona protetta, giorno 26. Situazione stabile in Italia, contagi in lieve diminuzione, diminuiscono i decessi ed i guariti continuano ad aumentare, qualche buona notizia arriva dalle terapie intensive: 74 pazienti dimessi. La giornata si apre con un grande gesto di solidarietà da parte dei carabinieri di Rapolano che sono corsi in soccorso di una persona anziana, portandole la spesa (link qui). Costante Vasconetto ci fornisce una importante riflessione su quel che sarà il domani, una volta passata questa terribile epidemia (link qui). La mattina si conclude con il consueto video messaggio del sindaco di Siena Luigi De Mossi. Il primo cittadino invita ancora una volta la cittadinanza a restare a casa, i dati relativi ai controlli effettuati dalla polizia municipale sono ancora troppo alti.

Notizie importanti arrivano dal fronte sanitario. L’ università australiana Monash, ha scoperto nuovo farmaco che potrebbe uccidere il coronavirus in 48 ore (link qui). Notizie positive anche per quanto riguarda il numero dei contagi sia in Toscana (link qui)che nella provincia di Siena (link qui ). Situazione stabile anche a livello nazionale (link qui). Ritorna in funzione eliporto del policlinico Le Scotte, l’equipaggio dell’elisoccorso Pegaso, che fino ad ora si era visto costretto ad atterrare nella caserma del 186esimo Reggimento Folgore, da adesso, potrà atterrare nuovamente all’ospedale senese (link qui). Il sarto lucignanese Giorgio Di Grillo, protagonista silenzioso del Palio di Siena, scende in campo per aiutare le persone producendo mascherine (link qui).