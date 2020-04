Italiazonaprotetta – Siena: giorno 25

Italia zona protetta, giorno 25. Tutti chiusi in casa, o forse no, a quanto dicono i numeri dei controlli della polizia municipale (103 persone controllate in un giorno), troppe persone stanno uscendo di casa. Questo è quanto riporta anche il sindaco di Siena che invita la cittadinanza a non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora (link qui). Questa mattina, come ogni venerdì, si è tenuto il consueto appuntamento in diretta Facebbok con Katiuscia Vaselli insieme al professore Emanuele Montomoli, ordinario di Vaccinologia all’Università di Siena e Ceo di VisMederi. Il professore, ci ha fornito il quadro generale al riguardo dei contagi del coronavirus (link qui). Parte anche la nuova e bellissima iniziativa da parte dei tassisti senesi. I taxi porteranno la spesa a domicilio (link qui). Il pomeriggio si apre con una interessante intervista in compagnia dello storico Giovanni Mazzini. Mazzini ha parlato di Palio, soprattutto delle volte in cui, per motivi straordinari, il Palio è stato rinviato o addirittura annullato.

Sul fronte sanitario continuano le notizie positive, continuano a diminuire i contagi ed i decessi, anche se quest’ultimi in maniera molto lieve. Crescono i positivi, sono sempre più, anche oggi quasi 1500. La Regione Toscana stanzia 38 milioni di euro per incentivare il lavoro di tutti i medici e gli infermieri che in questo momento stanno fronteggiando questo terribile virus (link qui). Il Lions Club dona 500 mascherine ffp2 all’ospedale di Cmpostaggia di Poggibonsi (link qui). Per quanto riguarda la situazione dei contagi: questi sono i dati livello nazionale (link qui), questi a livello regionale (link qui) e questi a livello provinciale (link qui).