Italiazonaprotetta – Siena: giorno 24

Italia zona protetta, giorno 24. Qualcosa si muove: continuano a diminuire i contagi e i decessi, seppur in maniera molto lieve. Crescono anche i guariti, anche oggi si oltrepassa la barriera dei mille. Ma ancora non è il momento di gioire, in questo panorama così grigio, oggi, siamo più che mai italiani prima che cittadini. Il coronavirsu continua a mietere vittime a Bergamo, una città che più di tutte, in questo momento, sta soffrendo. Ne è una dimostrazione la toccante immagine dei camion militari che portano le salme fuori dalle città, alcune anche in arrivo nella nostra città (link qui). La mattina si apre con una toccante riflessione del giudice Alessandra Chiavegatti, ex pubblico ministero del tribunale di Siena, oggi giudice presso il tribunale di Bergamo (link qui). Riccardo Pagni, titolare dell’Hotel Moderno, ci fornisce importanti riflessioni al riguardo della città in una diretta Facebook insieme a Marco Crimi e Gennaro Groppa (link qui).

Non potevamo non parlare di Palio, dopo la fatidica decisione di ieri pomeriggio che ha visto lo spostamento dei due palii e l’annullamento delle feste titolari. Ne abbiamo parlato proprio con il sindaco di Siena Luigi De Mossi in una diretta con Katiuscia Vaselli (link qui). Nel pomeriggio sempre in compagnia di Gennaro Groppa e Marco Crimi, una interessante intervista con dei ragazzi che in questo periodo, hanno fatto qualcosa di veramente bello, mettendosi al servizio della gente.

Passando sul fronte sanitario, situazione più serena a livello nazionale: forse abbiamo invertito il trend. ma dal punto di vista regionale e della nostra provincia, i casi continuano ad aumentare, dovuto anche al grande aumento dei tamponi eseguiti. Situazione preoccupante quella che riguarda la Rsd del Santa Petronilla. Sono arrivati i test dei tamponi (link qui). San Quirico piange una vittima del Covid-19 (link qui). Per quanto riguarda il numero dei contagi, questi sono i dati nazionali (link qui), questi quelli regionali (link qui) e questi quelli provinciali (link qui). Continuano le grandi dimostrazioni di solidarietà e supporto nei confronti del policlinico Le Scotte, moltissime donazioni (link qui).