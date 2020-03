Italiazonaprotetta – Siena: giorno 19

Ci avviciniamo alla terza settimana da quando il Presidente del Consiglio ha esteso la zona rossa in tutto il territorio nazionale. Buone notizie: cala notevolmente il numero dei positivi, da 4400 a 3800, molti anche i guariti e tanti, purtroppo, anche i decessi. Molte le notizie di oggi, prima di tutto L’Aifa (agenzia italiana del farmaco), dà il via alla sperimentazione di nuovi farmaci antivirali che potrebbero combattere il coronavirus (link qui). Problemi per quanto riguarda l’aspetto economico soprattutto legato al settore vitivinicolo e agrario (link qui). Franco Gabrielli del dipartimento di pubblica sicurezza, ferma il controllo territoriale con i droni, il dipartimento dovrà eseguire alcuni approfondimenti al riguardo prima di far ripartire l’operazione (link qui). Il Duomo di Siena fa scoprire la sue bellezze attraverso il digitale (link qui). La mattina si conclude con il consueto messaggio del sindaco di Siena alla cittadinanza.

Nel pomeriggio si è parlato di sport insieme al direttore generale della Mens Sana Basket. Si è parlato del futuro del basket italiano dopo che la Fip, ha deciso di concludere tutti i campionati di tutte le categorie per la stagione 2019/2020.

Sul fronte sanitario, aumentano i casi in Toscana ma diminuiscono a livello nazionale. Ecco la situazione a livello nazionale (link qui). Questa invece la situazione a livello regionale (link qui) e questa a livello provinciale (link qui). La Regione fa sapere di aver raccolto oltre 600 mila euro da destinare a tutti gli ospedali toscani (link qui). Alle Scotte sono in arrivo le mascherine ffp2 (link qui), al lavoro il Comune che fa sapere di essere in contatto con la Farnesina per cercare di far tornare a Siena gli studenti cinesi bloccati in Homduras (link qui).