Italiazonaprotetta – Siena: giorno 15

Italia zona protetta, 15esimo giorno di quarantena, si sorpassa la seconda settimana di una lunghissima clausura che purtroppo non finirà a breve. Il coronavirus continua imperante a mietere vittime ma i contagi si sono stabiliti, dando un segno di speranza che forze le misure restrittive finora intraprese dal premier Conte, iniziano a dare il loro frutto. La giornata si apre come al solito con la diretta del direttore di Siena News insieme a Paolo Neri, nipote dello storico Achille Scalvo, aprendo una riflessione molto interessante sull’infezione causata dal Covid-19 (link qui).

Il Comitato Olimpico decreta la fatidica decisione al riguardo delle olimpiadi di Tokyo 2020, verranno spostate al prossimo anno visto l’espandersi del virus in maniera virulenta, tanto per usare termini scientifici. Ma come ha detto il presidente cinese: “Le Olimpiadi si chiameranno comunque Tokyo 2020 ed allora vorrà dire che avremo sconfitto il virus!” (link qui). A questo proposito nel pomeriggio Matteo Betti, atleta e campione paralimpico di scherma ha rilasciato un commento al riguardo del posticipo delle Olimpiadi.

Ma domani si festeggerà anche il ‘Capodanno Senese’, purtroppo senza il bellissimo rumore del rullo dei tamburi ed il dolce sventolio delle bandiere, strade vuote e tutti in casa, ma per dare segno di forza e coraggio ognuno potrà esporre la bandiera della propria contrada sia negli altri rioni ma anche nei territori exta-moenia come dice il Magistrato delle Contrade (link qui). A parlare del Capodanno Senese anche il professor Duccio Balestracci in una diretta con il direttore Katiuscia Vaselli. Con la sua simpatia, il professore, ci ha raccontato il perché di questo particolare festeggiamento (link qui).

Sul campo sanitario: ancora si registrano molti decessi, quasi 750. Per quanto riguarda l’avanzare del contagio la situazione sembra stabile se non in leggero calo, segno speranzoso che si stia invertendo il trend preoccupante delle settimane scorse. Sale anche il numero dei guariti: oltre 800 facendo tirare un sospiro di sollievo (link qui). Questa invece la situazione a livello regionale (link qui) e questa a livello provinciale (link qui). La Asl sud-est dal canto suo si dice ottimista per quanto riguarda le misure restrittive (link qui).

Grande attività per quanto riguarda la Regione, in arrivo medici cinesi per condividere le loro competenze in materia di Coronavirus e portando alcuni dispositivi di protezione individuale (link qui). Mentre alle Scotte di Siena si attivano i primi posti del nuovo padiglione predisposto ad accogliere i pazienti Covid positivi (link qui).

Anche a Siena vengono adottate misure di protezione economiche nei confronti di quelle aziende che stanno avendo difficoltà economiche a causa del coronavirus. Un grande contributo da parte della Fises che mette sul piatto altri 2 milioni per far fronte all’emergenza (link qui). Nel panorama nazionale, si è parlato molto di una presunta rivolta dei benzinai: da domani i fornitori delle autostrade resteranno chiusi lasciando comunque aperto il servizio automatico (link qui).

Il premier Conte, infine, ha tenuto una conferenza stampa dopo l’incontro con il Consiglio dei Ministri, dicendo che il Governo inasprirà le sanzioni nei confronti dei trasgressori. Per chiunque infrangerà le regole, una multa da 400 a 3 mila euro (link qui).

Per finire vi lasciamo con la nuova iniziativa del ristorante L’Asinello: #rigiriamoinsiemelafrittata è il nome dell’iniziativa che attuerà una raccolta fondi da devolvere alla Misericordia di Siena (link qui).