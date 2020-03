Italiazonaprotetta – Siena: giorno 13

Tredicesimo giorno di quarantena e forse anche il più difficile: ieri il nostro Paese ha pianto più di 700 vittime di questo nemico silenzioso. Dobbiamo farci forza e non perdere la speranza, gli scienziati ce lo avevano detto che ci sarebbero stati giorni ancora più difficili. Ma non è un giorno di festa e nemmeno di canti dalla finestra come qualcuno ha proposto. È vero, ci danno la forza per continuare, ma oggi è il momento di ricordare tutte quelle persone che purtroppo non ce l’hanno fatta a resistere a questo tremendo virus. Questo è il pensiero del direttore Katiuscia Vaselli e di tutta la redazione di Siena News (link qui). Anche il sindaco di Siena ha voluto lasciare un messaggio di forza a tutti i cittadini senesi.

Anche i medici e gli infermieri del policlinico Le Scotte di Siena, oggi, hanno voluto lasciare un messaggio di solidarietà a tutta la città città, esponendo uno striscione fuori dalla struttura ospedaliera con su scritto “Noi siamo la vostra salvezza, voi la nostra. Restate a casa”, un messaggio tanto forte quanto vero che ribadisce ancora una volta che l’unica arma per sconfiggere questo virus è proteggersi restando a casa (link qui). Intanto, anche il Governo rafforza le sue intenzioni: ieri sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha elencato le nuove regole restrittive che chiudono fabbriche ed industrie valutate come non indispensabili. Oggi, una nuova ordinanza congiunta tra il ministro della Salute Roberto Speranza e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ha vietato qualsiasi spostamento fisico dalla postazione attuale (link qui).

Per quanto riguarda il fronte sanitario: continuano a crescere i numeri dei positivi a Siena e provincia (link qui), si registra anche la quarta vittima della provincia senese (link qui). Gettando lo sguardo sul panorama nazionale, si registrano dati positivi rispetto a ieri, giornata in cui si è registrato il più alto numero di decessi. Forse un segno che fa sperare che stia iniziando la discesa ma come ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli: “Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia” (link qui).

Di seguito i vostri video ed immagini della giornata.