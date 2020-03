Italiazonaprotetta – Siena: giorno 10

Anche il decimo giorno da quando il decreto Conte ci ha costretti nelle nostre case, volge al termine. Questa mattina abbiamo iniziato con l’ormai consueto appuntamento del direttore di Siena News Katiuscia Vaselli, in diretta Facebbok con il direttore generale di Coldiretti Siena Simone Solfanelli. Un appuntamento molto interessante che ci ha fatto capire quali sono le linee guida che Coldiretti sta adottando nei confronti del Coronavirus. Dagli agriturismi che si sono offerti per ospitare le persone in quarantena, al successo dei mercati di ‘Campagna Amica’, fino ad arrivare all’attivazione del servizio a domicilio per le persone che non possono uscire (link qui).

Anche il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha fatto il punto della situazione sulle azioni finora intraprese dal Comune di Siena per cercare di arginare il problema Covid-19, annunciando anche l’arrivo di 50 mila mascherine provenienti dalla Cina (link qui). Il sindaco si è anche congratulato con l’operato di Massimiliano Boggetti ad di Diesse, società senese che fornirà i test sierologici per tutta la nostra regione (link qui). Anche l’Università di Siena non si ferma, il rettore Francesco Frati ha tenuto la consueta lezione del ciclo di incontri ‘Studium’ in streaming (link qui). È stata anche la volta dell’assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi ed il suo ringraziamento a tutti coloro che, in questo momento difficile, nonostante i pericoli e le paure continuano a donare il sangue (link qui). Sono iniziate ad arrivare anche le prime foto della nuova iniziativa lanciata dal giornale, quella di inviarci le foto da qualsiasi posto del mondo vi troviate, fisicamente non ci possiamo muovere ma con la mente possiamo viaggiare ovunque.

La quarantena non finisce, i cittadini di Siena però stanno reagendo molto bene dimostrandosi diligenti e molto ligi al dovere, ma oggi è la festa del ‘Babbo’, perchè a Siena si chiama così, ed è anche San Giuseppe e a Siena è molto sentito, soprattutto dal popolo di Malborghetto. Vedere via Duprè vuota, silenziosa, priva di tutta quella gente e quei banchini per un attimo ci ha fatto venire un sussulto al cuore, ma la tradizione è tradizione e la contrada dell’Onda ha comunque voluto celebrare liturgicamente San Giuseppe. Ce lo ha fatto sapere anche con la diretta di questo pomeriggio il priore Massimo Castagnini.

Per quanto riguarda la sanità e quindi la situazione Coronavirus, ci alterniamo tra il bene e il male per quanto riguarda la nostra provincia e la nostra regione, ma la situazione nazionale sembra continuare a crescere (per quanto riguarda contagi e decessi), sperando di essere vicini al picco. A Siena si registrano 15 nuovi contagi (link qui), rimanendo in una situazione stazionaria, abbiamo però anche il secondo decesso (link qui). Il farmaco contro l’artrite reumatoide e sperimentale contro il Covid-19, fa vedere i suoi effetti al policlinico Le Scotte, che fa sapere di aver estubato i due pazienti sui quali avevano provato il farmaco (link qui). Notizie positive anche per quanto riguarda la Toscana, aumentano le guarigioni, portando il totale a 20, tre nel senese (link qui). Per quanto riguarda il panorama nazionale, ancora molti decessi, 427 per l’esattezza portando l’Italia a sorpassare la Cina sul totale dei morti (link qui).

Ma le giornate sono belle, domani sarà l’equinozio di primavera, sperando che un clima sereno e caldo, ci porti, nonostante l’estenuante quarantena ad avere positività a continuare questo isolamento nella speranza di poter uscire presto a respirare all’aria aperta (link qui). Ma voi nel frattempo continuate a tenerci compagnia con i vostri video e foto, raccontandoci le vostre giornate inviando i contenuti via whatsapp al numero 3401640273.