Italiazaonaprotetta – Siena: giorno 48

Italia zona protetta, continuano a diminuire i numeri in Italia, calano i positivi e si batte il record dei decessi: 260. Ma ormai si guarda al futuro e quello che ci riserva, pensiamo alla fase due ed a come ripartirà il nostro Paese da questa epidemia. Si pensa al turismo, il presidente della Regione Enrico Rossi, lancia un appello: “Facciamo le vacanze in Toscana, aiutiamo il nostro turismo” (link qui). Giovanisì scende in campo in aiuto agli affitti, pronto un contributo di 6 milioni (link qui). Le società di Ncc lanciano un grido di allarme, il limite di due passeggeri rischia di danneggiare il lavoro delle società di noleggio (link qui). Il sindaco di Siena Luigi De Mossi parla alla cittadinanza nel suo videomessaggio domenicale.

Passiamo sul fronte sanitario, VisMederi in prima linea nello studio degli anticorpi (link qui). Per quanto riguarda il numero dei contagi, questa è la situazione a livello nazionale (link qui), questa a livello regionale (link qui) e questa la situazione nella nostra provincia (link qui).