Italiazonaprotetta: Siena – giorno 8

Per noi questo martedì, ottavo giorno da quando l’Italia è stata dichiarata zona protetta, è stato una giornata caratterizzata dalle interviste: oltre all’esperta di finanza, e collaboratrice di Siena News, Maria Luisa Visione che ci ha parlato dei risvolti delle misure economiche contenute nel decreto “Cura – Italia” (link qui) oggi è intervenuto anche il professore del liceo scientifico Galielo Galilei Andrea Sguerri che ci ha raccontato il suo originale modo di fare lezione ai suoi studenti che si trovano a casa(link qui). Non si fermano intanto le misure messe in campo dall’ospedale di Siena (link qui e qui) e della Asl (link qui)per fermare l’emergenza – chi volesse può fare donazioni per i nosocomi(link qui)

Tra le notizie del giorno bisogna segnalare che a San Miniato un uomo è stato sorpreso dalla polizia in una casa con alcune prostitute. Aveva detto di dover andare in farmacia -beccati anche cinque ragazzi a fare baldoria ai giardini pubblici-(link qui). “Moltissime imprese, sottovalutando enormemente l’emergenza sanitaria, o stanno facendo pochissimo o pensano che sia sufficiente fornire ai lavoratori mascherine, dicendogli tra l’altro che possono usarle per più giorni”, questo fa sapere la Fiom (link qui)

La solidarietà a Siena arriva anche e all’Italia arriva anche dall’Estremo Oriente( link qui; link qui). Questa è invece la situazione in Italia(link qui), in Toscana( link qui) e a Siena(link qui). Oggi concludiamo con questo video L’ironia è quella cosa che ti salva nei momenti più bui. E in questi giorni di difficoltà, dedicarsi una sana risata può essere il modo migliore di arrivare a fine giornata! Ed ecco l’idea geniale (alcune tra le più belle opere d’arte di Siena “parlano” del Coronavirus) del Centro Guide di Siena. Buona Visione!