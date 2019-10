Italia Viva: Mauro Marzucchi, l’ex sindaco di San Gimignano e Ginevra La Russa al primo incontro dei renziani senesi

Una trentina di partecipanti alla prima riunione di Italia Viva e tra di loro si è notata la presenza, che certamente incuriosisce, anche di alcuni amministratori e di noti ex amministratori locali. Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre nei locali del bar La Favorita, in piazza Matteotti, la prima riunione senese di Italia Viva, il nuovo movimento politico fondato dall’ex premier Matteo Renzi. C’è curiosità, anche a Siena, per capire chi vi aderirà. Quanti usciranno dal Partito Democratico e si iscriveranno alla nuova creatura renziana? Per il momento sulle lastre lo hanno fatto in pochi. Anche perché all’orizzonte c’è un importante obiettivo elettorale, quello delle regionali, a cui in tanti guardano con interesse. Dopo quel voto, forse, qualche amministratore potrebbe anche lasciare il Pd per entrare in questa nuova casa politica.

E così al primo incontro di Italia Viva c’erano appena una trentina di renziani del territorio senese che hanno parlato e che si sono confrontati tra di loro su quelle che dovranno essere le iniziative da tenere. Per il momento prevale la linea dell’attendismo: c’è da aspettare, anche perché non è chiaro quando il nuovo partito potrà presentarsi alle elezioni.

CHI C’ERA Ma alcuni nomi importanti della politica senese a quell’incontro c’erano. Su tutti l’ex vicesindaco Mauro Marzucchi, ex socialista e in passato importante esponente di giunte di centrosinistra anche se tutta la sua area civica alle ultime elezioni comunali ha rotto con il Pd e ha finito per appoggiare Luigi De Mossi. Ora Marzucchi farà un altro salto a sinistra?

A presentare l’iniziativa è stata Ginevra La Russa, in passato nell’esecutivo cittadino del Pd. Lei il Partito Democratico lo ha già lasciato ed è divenuta la coordinatrice senese di Italia Viva. Chi sarà con lei in questo nuovo percorso?

All’incontro era presente l’ex assessore comunale di Asciano Francesco Zullino. Era in giunta con l’ex sindaco Paolo Bonari; anche Zullino, come Ginevra La Russa, ha lasciato il Pd e ha già fondato nuovi comitati civici di Italia Viva sia ad Asciano che ad Arbia.

Accanto a lui c’era un ex sindaco molto noto del territorio: Giacomo Bassi di San Gimignano. Che non è mai stato considerato un “renziano convinto” ma che adesso si dice “incuriosito da questa iniziativa”. Presente anche il consigliere comunale di Monteriggioni Fabio Lattanzio.

Fa rumore tuttavia anche l’assenza di politici che in passato erano sempre stati in prima fila alle iniziative renziane: da Stefano Scaramelli, consigliere regionale del Pd, a Juri Bettollini, sindaco di Chiusi, da Bruno Valentini, per diversi anni renziano convinto, agli ex sindaci di Rapolano Terme e Castelnuovo Berardenga Emiliano Spanu e Roberto Bozzi. Per ora tanti aspettano prima di schierarsi.