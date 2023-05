Istituto Bandini, gli studenti protagonisti del concorso Giovanni Pancotti

Premiare il lavoro degli studenti che si siano distinti per la loro capacità di divulgare e far comprendere aspetti e tematiche, anche complesse, di natura economica, finanziaria ed aziendale. Con questi obiettivi nasce il premio Giovanni Pancotti concorso che vedrà tra i protagonisti gli studenti degli II.II.SS. Sallustio Bandini di Siena, Buonarroti di Fossombroni di Arezzo, e Mazzocchi Umberto I di Ascoli Piceno.

Il concorso è organizzato dall’Associazione Culturale Premio Giovanni Pancotti e sarà un’importante opportunità per gli studenti di acquisire ulteriori competenze finanziarie ed imprenditoriali, nonché di essere premiati per il proprio lavoro. Potranno partecipare al Concorso gli studenti, specificamente individuati nella Parte Speciale relativa al proprio Istituto, che presenteranno entro il termine previsto un elaborato predisposto secondo determinate caratteristiche. La partecipazione è ammessa sia singolarmente che in coppia; la coppia di studenti potrà essere formata anche da studenti appartenenti a classi diverse.

Il Concorso riguarderà l’Anno Scolastico 2023-2024. Gli elaborati degli studenti andranno consegnati alle Commissioni valutatrici, per il tramite del Docente referente, entro e non oltre il 30 aprile 2024. I vincitori del concorso saranno proclamati nel corso delle cerimonie di premiazione che si terranno nel mese di giugno 2024.

“Chi ha avuto la fortuna di poter percorrere una parte della propria vita insieme a Giovanni Pancotti – spiegano gli organizzatori – non può che desiderare di innestare nei più giovani il seme della curiosità che lui aveva nella certezza che anche loro un giorno sentiranno la stessa ebbrezza che nasce dal sapere. Nato ad Ascoli Piceno nel 1964, ha dedicato tutta la vita alla professione bancaria assumendo diversi ruoli con responsabilità sempre maggiori nell’ambito dei settori creditizio, ma la sua passione per lo studio non lo ha mai allontanato dal mondo universitario e accademico che ha continuato a frequentare dopo la laurea in Economia Commercio partecipando a numerosi corsi di aggiornamento le master specialistici in economia aziendale. Sempre attento alle novità e alle evoluzioni aziendali ne ha tenuto traccia con cura e dedizione attraverso la newsletter periodica “Frammenti” condivisa da colleghi, docenti e amici. Per diversi anni ha svolto il ruolo di tutor e docenti in Monte dei Paschi Accademy facendo apprezzare la sua innata passione la cultura economica”.