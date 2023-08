Isola d’Elba, sotto controllo le fiamme dell’incendio di San Felo. I 700 evacuati potrebbero tornare a casa già stasera

Se la situazione con il vento migliorasse potrebbero tornare nelle loro abitazioni già stasera i 700 evacuati a causa dell’incendio scoppiato ieri sera nei boschi di San Felo, nel comune di Rio nell’Elba

Al momento, ha spiegato la Region, 150 di loro sono stati ospitati nelle strutture del Comune isolano mentre i restanti hanno trovato una sistemazione autonoma.

L’incendio, che è in fase di contenimento, è scoppiato ieri intorno alle 21. A quell’ora “numerose segnalazioni di fiamme attive sono giunte alla Sala operativa regionale. A causa del vento presente in zona il fronte del fuoco si è rapidamente esteso minacciando un’abitazione che è stata subito presidiata dai Vigili del fuoco. Sono state prontamente inviate sul posto 12 squadre di volontariato Antincendio boschivo e di operai forestali che sotto il coordinamento di due direttori operazioni hanno cercato di contenere il rogo – si legge in un comunicato-.Sono state precauzionalmente evacuate, inoltre, altre abitazioni e un campeggio che rischiavano di essere minacciate dalle fiamme. Stamattina la situazione è in miglioramento. Il lavoro delle squadre a terra durante la notte ha contribuito a contenere il fronte”.

“Attualmente stanno stanno lanciando acqua sul fronte del fuoco, ancora attivo, due elicotteri regionali e due Canadair della flotta nazionale. Altre 14 squadre CVT sono arrivate stamattina con i traghetti e si stanno disponendo lungo il perimetro per completare lo spegnimento e bonificare la parte già spenta. La stima della superficie bruciata è di circa 14 ettari, con il coinvolgimento di almeno tre abitazioni. Si ricorda che è in vigore il divieto assoluto di abbruciamenti”, continua la nota.