Isola d’Arbia, la segnalazione di un lettore: “Traffico mattutino, la situazione è ingestibile”

“È divenuta oramai una regola che la mattina, nell’orario di maggior traffico (7.35/7.50), il passaggio a livello di Isola D’Arbia rimanga praticamente chiuso per 10 o 15 minuti creando, in particolare verso Siena, una fila infinita di auto, autobus e pulmini scolastici”. È questa la segnalazione di un lettore che si lamenta di una situazione ormai ingestibile.

“Tutto questo traffico si riversa poi a cascata sulla rotonda della zona industriale – prosegue -, dove sono il fila altri malcapitati che arrivano dalla strada di Fonte murata e da Siena verso la val D’Arbia, creando quindi una sorta di nuovo ingorgo. Il motivo di questa problematica deriva dal fatto che in pochi minuti passano diversi treni, almeno 3, cosa che fino a qualche tempo addietro non capitava o forse i treni avevano orari di passaggio più distanziati tra loro”.

“Nella maggior parte dei casi i treni sono vuoti, praticamente senza passeggeri. Vorrei portare all’attenzione, a chi di competenza (comuni interessati, ferrovie dello stato) questa situazione affinché possa essere trovato un giusto equilibrio in modo tale che tutti i pendolari, in auto, suoi mezzi pubblici, sul treno possano raggiungere la propria destinazione in tempi ragionevoli” conclude infine la lettera.