IS Siena, il campus dove si studia il futuro

La scuola internazionale, parte del Gruppo Inspired, si è insediata nella nuova sede di via del Petriccio e Belriguardo, e può accogliere oltre 300 studenti

Celebre nel mondo per la storia e i tesori artistici, Siena è anche sede di una istituzione scolastica prestigiosa come l’International School of Siena, un punto di riferimento in Toscana per chi sceglie per i propri figli un’educazione internazionale. IS Siena fa parte del Gruppo Inspired, una realtà che educa oltre 38.000 studenti in più di 50 scuole, distribuite in 5 continenti, che si è affermata globalmente grazie alla proposta di un nuovo standard nel settore dell’educazione privata premium.









A quasi 10 anni dall’insediamento nel territorio senese, IS Siena si presenta come una comunità in crescita, coesa e strettamente legata alla città, grazie anche al nuovo campus, appena inaugurato. In via del Petriccio e Belriguardo 49, il Gruppo Inspired in collaborazione con GSK Vaccines srl, ha creato una nuova struttura della superficie di 3400 mq, distribuita su due piani, dotata di 3500 mq di giardino per le attività all’aperto. Un ambiente studiato e curato in ogni dettaglio dall’architetto Roberto Fineschi, per garantire un luogo di studio sereno e stimolante, dove trascorrere anche del tempo libero in sicurezza e sviluppando i propri talenti.

Il campus di IS Siena è dotato di una palestra di circa 400 mq, di una caffetteria con servizio ristorazione, di una sala dedicata al teatro e di una sala musica dotata di tutti gli strumenti. E poi i laboratori di arte e di scienze, una fornitissima biblioteca e spazi polifunzionali concepiti per favorire il benessere e la socializzazione.

La nuova struttura può accogliere fino a 330 ragazzi, dai 3 ai 18 anni di età, e sarà collegata con uno shuttle bus alle città di Siena e Firenze e ai territori limitrofi. Al centro della proposta formativa rimangono gli straordinari programmi didattici dell’IB (International Baccalaureate® – www.ibo.org), appositamente studiati per le scuole di ispirazione internazionale e utilizzati oggi da più di 5.000 istituti in oltre 156 nazioni.

Gli studenti della IS Siena utilizzano l’inglese come lingua veicolare fin dal primo giorno di scuola, ma si confrontano anche con corsi di robotica e di coding, di design, con l’apprendimento del cinese, della matematica avanzata e della fisica sperimentale, accompagnati da docenti altamente preparati e costantemente aggiornati. La formazione internazionale offerta da IS Siena permette ai giovani di crescere all’interno di una visione globale e di acquisire le conoscenze necessarie per affrontare il futuro, senza mai dimenticare le rispettive comunità di riferimento. La scuola di Siena, come tutte le scuole Inspired, mantiene la cultura italiana, la storia e la tradizione del territorio che la ospita, al centro della proposta formativa, coniugandole con l’apertura mondiale indispensabile agli adulti di domani che dovranno affrontare un mondo sempre più complesso e in continua evoluzione.

L’International School of Siena offre una preparazione specifica per gli esami di 5° Elementare (Idoneità) e 3a Media (Licenza). Anno dopo anno, i risultati di eccellenza ottenuti dagli studenti in queste prove, sostenute di fronte ad una commissione esterna, testimoniano l’elevato livello di istruzione e la validità del metodo di studio.

Per informazioni: www.internationalschoolofsiena.it