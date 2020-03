Iorestoacasa e aiuto gli altri, donate mascherine protettive alla Caritas

Tanta solidarietà a Siena per affrontare l’emergenza coronavirus. Le belle notizie di oggi le ha date Anna Ferretti della Caritas locale in un post di Facebook: “Oggi telefona un tappezziere in Caritas -scrive-: ‘Ho cucito delle mascherine se le volete ve le dono’. Ieri una signora ne ha mandate un poche fatte con carta da forno. Grazie a nome dei volontari della Caritas, della San Vincenzo, delle Suore Vincenziane. #iorestoacasa ma anche da lì posso aiutare gli altri, tutta la mia comunità a combattere!”.