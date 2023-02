Io non rischio. Il Sindaco di Siena al punto informazioni in Piazza Matteotti

Il volontariato di Protezione Civile, insieme alle istituzioni e al dipartimento di geologia dell’Università di Siena dalle 11 alle 18 è stato a disposizione dei senesi per dare informazioni sulle buone pratiche da tenere in caso di sisma, come quello che sta interessando la nostra città.Molti i cittadini che si sono fermati per chiedere consigli ed assistenza ai volontari. Il sindaco di Siena Luigi De Mossi, ringrazia tutti i volontari per l’attività di istruzione e per le nozioni fornite sugli atteggiamenti più consoni da tenere nel caso ci fossero criticità serie in situazione di questo genere. Essere informati su qual è il comportamento più adatto e meno rischioso, come muoversi, dove stare e quali sono i punti sicurezza allestiti dal Comune diventa un elemento di fondamentale importanza.

Per tutte le informazioni consultate la pagina fb @iononrischio-Siena