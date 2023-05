Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 15.15, per un pedone investito da un’auto in Viale Vittorio Veneto a Siena. Un 18enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte. Intervenute l’automedica di Siena, l’ambulanza della Misercordia di Siena e la Polizia Municipale.