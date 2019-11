Investimenti per 260mila euro a Chiusi per manutenzione nel quartiere di Pozzarelli

In vista dell’inizio di una serie di interventi di manutenzione straordinaria nel quartiere di Pozzarelli, previsto per martedì 5 novembre, il sindaco di Chiusi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micheletti hanno incontrato i cittadini e spiegato, nel dettaglio, la natura dei lavori, che porterà ad una vera e propria riqualificazione di tutto il quartiere.

Nel dettaglio la zona interessata sarà via Pozzarelli, via Sacco e Vanzetti, via Gobetti, via Nenni e Piazzale Lumumba per un totale di 6000-6500 metri quadrati. Gli interventi riguarderanno la totale bonifica, fresatura e asfaltatura di tutte le strade, la realizzazione di opere per la regimazione delle acque piovane, la ripulitura delle banchine stradali e delle scarpate, l’installazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale e nuovi arredi urbani nonché la realizzazione di due nuovi tratti di marciapiede che proseguiranno quelli esistenti in via Cassia Aurelia.

“In campagna elettorale avevamo promesso che il quartiere di Pozzarelli meritava un’attenzione importante – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micheletti – per questo siamo molto soddisfatti di essere tornati dai cittadini della zona e di aver illustrato, in un incontro pubblico, una serie di interventi che miglioreranno la fruibilità del quartiere. Ringraziamo i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa e si sono dimostrati interessati a conoscere i dettagli del progetto. Il nostro territorio è molto grande e varie zone richiedono attenzione, ma le promesse fatte devono essere mantenute ed è per questo che le risorse reperite alla copertura degli interventi a Pozzarelli acquisiscono ancora più valore”.

I lavori nel quartiere di Pozzarelli saranno effettuati dalla ditta Igc srl di Terni e avranno una copertura economica di 260mila euro. Per la realizzazione di tutte le opere sono previsti 150 giorni lavorativi.