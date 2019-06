Intesa tra Monteriggioni e Fiorentina: i ‘rossoverdi’ affiliati con la ‘viola’

L’a.s.d. Monteriggioni continua a crescere. Oltre ad avere vinto per il terzo anno consecutivo il campionato allievi da oggi può vantare anche una prestigiosa collaborazione con l’A.C. Fiorentina.

Infatti da pochi giorni è stata ufficializzata l’affiliazione con il club della massima serie, anche se in verità, già da alcune settimane i ragazzi del Monteriggioni usufruivano della possibilità di assistere alle partite allo stadio Franchi di Firenze ad un prezzo simbolico di un’euro.

La collaborazione prevede tutta una serie di iniziative che le due società metteranno in atto nel tempo, ma chi potrà beneficiare da subito del progetto sono i ragazzi del Monteriggioni che da oggi saranno seguiti dagli osservatori della Viola ed eventualmente invitati a fare allenamenti e partite amichevoli per stabilirne le capacità tecniche con l’opportunità di essere inseriti negli organici delle squadre giovanili di Firenze.

Un’opportunità in più per quei giovani che hanno l’aspirazione e le capacità per ambire a traguardi importanti.

Le novità per i rossoverdi non finiscono qui. Oltre ad aver avviato un’interessante iniziativa a favore delle famiglie mettendo a disposizione la propria scuola calcio, dal prossimo settembre a 5 euro al mese per i residenti nel comune e a 10 euro per tutti gli altri, insieme all’ a.s.d. Badesse hanno avviato un’operazione di fusione tra le due società che porterà a creare dalla prossima stagione un’unica associazione che avrà come punto di riferimento una prima squadra in una categoria importante. A questo si aggiunga un settore giovanile che darà ai propri tesserati l’opportunità di avere una continuità calcistica, dai primi calci fino alla Juniores, senza il bisogno, dopo la categoria allievi, di andare a girovagare per le società della provincia per proseguire a giocare al calcio.